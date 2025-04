Frank Wagner gewinnt Sport-Quiz-Show-Abend in Höchstädt

Im April 2025 veranstaltete Gerald Maneth den diesjährigen zweiten Sport-Quiz-Show-Abend. Als Thema mussten „30 Fragen zum Fußball“ (Fußball-Weltmeisterschaften, Champions-League und Bundesliga) von allen Teilnehmern ausnahmsweise schriftlich beantwortet werden. Die 12 Kandidaten waren in drei Zehnerblöcken gefordert. Danach wurden jeweils die Lösungen besonders unterhaltsam präsentiert, denn sowohl Fußball-Videos, damalige WM-Songs und lustige Fußball-Sketche wurden eingespielt. Nach den ersten Zehnerblock-Fragen lagen Helmut Wagner und Peter Schneller in Führung, die alle zehn Antworten richtig hatten. Nach den zweiten Zehnerblock-Fragen lag Helmut Wagner mit 18 richtigen Antworten gegenüber Peter Schneller mit 17 richtigen Antworten in Führung. Nach den dritten Zehnerblock-Fragen konnte Frank Wagner (Sohn von Helmut) mit insgesamt 24 richtigen Antworten noch vorbeiziehen und den Quiz-Wettbewerb gewinnen. Mit 23 richtigen Antworten teilten sich Helmut Wagner und Günther Schmidt den zweiten Platz. Alle Beteiligten fanden sich wieder gut unterhalten und durften sich am Ende noch einen Preis aussuchen. Ein großes Dankeschön geht an Angela und Werner Schmid, die für die Bewirtung wieder hervorragend sorgten. Ebenso Danke an Jürgen Titze, der in gekonnter Manier die Fotos schoss! Die Kandidaten freuen sich jetzt schon auf die nächste Quiz-Show-Herausforderung am Donnerstag, 5. Juni, ab 19 Uhr. Es steht ein Mannschafts-Wettbewerb zu den „Olympischen Spielen“ an. Auch Neulinge sind herzlich willkommen.

