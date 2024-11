Franziska Kupka ist Schülersprecherin der Mittelschüler

Die neun Mittelschulen im Landkreis Dillingen haben eine neue Landkreisschülersprecherin gewählt. Die 15-jährige Franziska Kupka von der Montessori-Schule in Wertingen erhielt die meisten Stimmen. Zum Vertreter wählten die Anwesenden Joel Granzer (15 Jahre) von der Mittelschule am Aschberg in Weisingen. Die neun Schülersprecher folgten zusammen mit ihren Vertrauenslehrkräften der Einladung des Staatlichen Schulamts zur Wahl einer neuen Landkreisschülervertretung, die zentral an der Mittelschule Höchstädt stattfand. Dort wurden die Wahlteilnehmer von einem leckerem Waffelduft empfangen, denn das Höchstädter SMV-Team kümmerte sich zusammen mit ihren Verbindungslehrkräften Bernd Suske und Andrea Krieger um eine stärkende Verköstigung. Zunächst informierte die Schulpsychologin und Beratungsrektorin Cornelia Michel die Jugendlichen über die verschiedenen Ebenen und Gremien der Schülermitverantwortung auf Landkreis-, Bezirks- und Landesebene. Anschließend stellten die Schülersprecher und Schülersprecherinnen in ihren Wahlreden ihre jeweilige Mittelschule sowie Aktivitäten der Schülermitverantwortung vor. Zum Schluss ihrer Rede begründeten sie motiviert ihre Kandidatur für das Landkreisschülersprecheramt. Franziska Kupka und Joel Granzer überzeugten dabei mit ihrem Engagement und ihrer Persönlichkeit. Anfang November fand die erste Aussprachetagung auf Bezirksebene statt. Unter anderem wurden hier Bezirksschülersprecher und Bezirksschülersprecherinnen gewählt. Im Anschluss an die Wahl informierte die Schulpsychologin Barbara Schrafl in einem Impulsreferat über „Mobbing in der Schule“. Neben wichtigen Hintergrundinformationen konnten sich die Jugendlichen auch in verschiedene Rollen und Perspektiven hineinversetzen und wurden dazu ermutigt, gerade als Schülersprecher Haltung zu zeigen und nicht wegzusehen.

