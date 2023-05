Freundesgruppe prallt Taxifahrer in Höchstädt - nun wird gegen sie ermittelt

Fünf Personen sind Donnerstagnacht einfach aus einem Taxi ausgestiegen und weggelaufen anstatt zu zahlen. Die Polizei erhielt Hinweise von Zeugen zu der Gruppe.

Fünf Personen haben am Donnerstag gegen 0.40 Uhr einen Taxifahrer in Höchstädt betrogen. Die Gruppe aus vier Männern und einer Frau stiegen am Marktplatz gegenüber der Sparkasse aus dem Taxi aus. Anstatt die Fahrtkosten von 54 Euro zu bezahlen, liefen sie laut der Polizei davon und prallten die Taxifahrt. Über Zeugen erhielten die Beamten Hinweise auf einige der Passagiere. Gegen sie wird nun wegen Leistungserschleichung ermittelt. (AZ)