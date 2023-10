Frist ist zu Ende: Zwei Kandidaten in Höchstädt für die Bürgermeisterwahl

Jetzt ist es offiziell klar: Gerrit Maneth und Stephan Karg treten bei der Bürgermeisterwahl in Höchstädt an. Es gibt eine Podiumsdiskussion.

Gerrit Maneth und Stephan Karg - das sind nun ganz offiziell die beiden Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 3. Dezember in Höchstädt. Maneth, amtierender Rathauschef, wird von seinem jetzigen Stellvertreter herausgefordert. Karg ist seit 2014 Zweiter Bürgermeister und will nächstes Jahr Maneth ablösen, der sich für seine zweite Periode zur Verfügung stellen will. Wie berichtet, hat Gerrit Maneth bereits im Sommer angekündigt, dass er noch mal antreten will. Er geht für die Freien Wähler ins Rennen, auch Junges Höchstädt hat ihn nominiert. Stephan Karg wurde überraschend von der Höchstädter CSU am Dienstagabend einstimmig nominiert. Der 52-Jährige hat bereits den früheren und erkrankten Bürgermeister Stefan Lenz lange vertreten.

Zwei Kandidaten in Höchstädt bei der Wahl

Vor sechs Jahren hat Karg aber nicht bei der Wahl kandidiert. Gerrit Maneth ist damals gegen CSU-Kandidat Matthias Letzing angetreten - und hat bekanntlich gewonnen. Nun, bei der Wahl am 3. Dezember, sind es Gerrit Maneth und Stephan Karg, die auf viele Stimmen der Bürger und Bürgerinnen der Stadt und Stadtteile hoffen. Weitere Kandidaten gibt es nicht, wie Christine Rauch, Höchstädts Geschäftsstellenleiterin und Wahlleiterin, am Donnerstag bestätigt.

Denn: Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen endete am 12. Oktober um 18 Uhr. Die nächsten wichtigen Fristen: "Um das aktive Wahlrecht zu erlangen, muss spätestens bis 3. Oktober der Aufenthalt mit dem Schwerpunkt der Lebensbeziehungen im Stadtgebiet Höchstädt begründet werden. Die Wahlbenachrichtigungen mit der Möglichkeit zur Beantragung eines Wahlscheines werden im Zeitraum von 4. bis 12. November zugestellt. Der Antrag auf Briefwahl ist bis Freitag, 1. Dezember, 15 Uhr, möglich, wobei die Beantragung per Internet bis 29. November beschränkt ist, da ansonsten eine rechtzeitige Bearbeitung und Übersendung der Wahl-Unterlagen nicht gewährleistet werden kann", so Rauch im Interview vor wenigen Wochen.

Termin für Podiumsdiskussion vormerken

Und es gibt einen weiteren wichtigen Termin: Unsere Zeitung wird mit den beiden Bürgermeisterkandidaten eine Podiumsdiskussion organisieren. Stand jetzt findet die Veranstaltung am Dienstag, 21. November, in der Höchstädter KIM-Halle statt.

Lesen Sie dazu auch