Für das "Konzert des Jahres" sind bereits knapp 800 Karten verkauft

Mnozil Brass zählt zu den spektakulärsten Blasmusikformationen überhaupt. Am Samstag, 16. März, treten die Musiker in der Nordschwabenhalle auf.

Sie geben Konzerte auf der ganzen Welt und zählen zu den spektakulärsten Blasmusikformationen überhaupt: die sieben Ausnahme-Musiker von Mnozil Brass. Kommende Woche, am Samstag, 16. März, ab 19.30 Uhr werden sie in der Höchstädter Nordschwabenhalle ein Gastspiel geben. Der Musikverein Donauklang um Vorsitzenden Norbert Lutzmayr fiebert dem "Konzert des Jahres" in Höchstädt bereits seit Monaten entgegen. Und die Resonanz ist dementsprechend groß. "Wir haben bereits knapp 800 Karten verkauft", teilt Vorstandsmitglied Jürgen Wurm unserer Redaktion mit.

Der Veranstaltungskalender verdeutlicht, welchen Hochkaräter der Musikverein Donauklang erneut mit Mnozil Brass an Land gezogen hat. Eine Woche vor dem Konzert in Höchstädt treten die Blasmusiker im Wiener Konzerthaus und im Kurhaus Bad Tölz auf. Danach absolviert die in Wien gegründete Gruppe drei Auftritte in Italien (Vercelli, Genua, Udine), ehe sie in der Elbphilharmonie in Hamburg zu hören sein.

Mnozil Brass spielen mittlerweile ca. 100 Konzerte im Jahr weltweit. Foto: Ralf Lienert

Die Brass-Band ist nach dem Gasthaus Mnozil im 1. Wiener Bezirk benannt. Der Musikverein Donauklang, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert, konnte die Formation nach zehn Jahren abermals für einen Auftritt in Höchstädt gewinnen. Das Konzert dürfte der Höhepunkt im Festjahr sein. Die sieben Musiker von Weltrang feiern 2024 ebenfalls ein Jubiläum. Mnozil Brass begeistert seit 30 Jahren die Fans der Blasmusik. Mit der Jubiläumsshow „Jubelei“ wollen die Musiker das Höchstädter Publikum begeistern. Mnozil Brass biete nicht nur Blechmusik auf höchstem Niveau, sondern auch Musiktheater vom Feinsten. In der Donau-Zeitung war nach dem Konzert im Jahr 2014 zu lesen: „Die Musiker von Mnozil Brass schaffen mit ihrem virtuosem Spiel und unnachahmlicher Komik Bühnenmomente, die in ihrer Genialität an Monty Python erinnern.“

Einige Karten gibt es noch auf der Webseite des Vereins

Einige Karten können noch über die Webseite des Musikvereins unter www.donauklang.de zum Preis zwischen 39 und 49 Euro gekauft werden, informiert 2. Vorsitzender Jürgen Wurm. Möglicherweise könnte es, wie der Donauklang mitteilt, auch noch vereinzelt Karten an der Abendkasse geben. (bv)

