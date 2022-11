Fußgänger schwankt: Lastwagenfahrer baut Unfall in Höchstädt

Der Lkw-Fahrer musste der torkelnden Person ausweichen. Die Polizei sucht den Betrunkenen.

In den frühen Morgenstunden an Allerheiligen, gegen 205 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger aus dem Raum Augsburg mit einer Sattelzugmaschine die B16 in Richtung Höchstädt. Kurze Zeit, nachdem er den Kreisverkehr in der Dillinger Straß in Fahrtrichtung Innenstadt verlassen hatte, betrat eine unbekannte Person in torkelnder Gangart die Fahrbahn.

Schild auf Verkehrsinsel überfahren

Um einen Zusammenstoß vermeiden zu können, wich der Fahrer des Lkw aus. Hierbei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und riss mit seinem Fahrzeug ein Verkehrsschild aus der Verankerung. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Der Fußgänger, der den Unfall verursacht hatte, verließ die Unfallstelle unerkannt. Die Polizei sucht den Mann sowie Zeugen für den Vorfall (Telefon 09071/560). (AZ)

