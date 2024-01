Ganz besondere Neujahrssänger in Höchstädt

Das Singen rund um Silvester hat eine lange Tradition in Höchstädt.

Das „Neujahrsansingen“, ist ein altes Brauchtum, das sich in Höchstädt über viele Generationen hinweg erhalten hat. Auch in der vergangenen Silvesternacht machten sich wieder 15 Männer und zwei Frauen im Namen der Stadt Höchstädt auf den Weg durch die Straßen und Gassen ihrer Heimatstadt um im stilisierten Gewand eines Nachtwächters allen Bewohnerinnen und Bewohnern das Neue Jahr an zu wünschen. Sichtlich erfreut zeigten sich Bürgermeister Gerrit Maneth und Stadtheimatpfleger Leo Thomas über die auch diesmal wieder erfolgreich durchgeführte Aktion, als sich die Neujahrssänger traditionell zur Nachbesprechung am Dreikönigstag trafen. Da gab es Vieles zu berichten – Fröhliches und Lustiges aber auch Nachdenkliches und Trauriges war zu hören, was die Sänger in der Silvesternacht so alles erleben durften. Und immer wieder war zu vernehmen, dass sie von den meisten Familien erwartet und freudig aufgenommen werden und so mancher auch zu Tränen gerührt ist, wenn ihm der Segen für das kommende Jahr angesungen wird. Manchmal wird der Singspruch der Nachtwächter auch über das Telefon in andere Länder übermittelt, sogar bis nach Australien gingen die Segenswünsche in diesem Jahr.

Auch für den Musikverein Donauklang

Als Dank und Anerkennung für Ihren Neujahrswunsch und ihren Einsatz an Silvester erhalten die Sänger dafür oftmals eine kleine, finanzielle Anerkennung von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Ein Teil des „ersungenen“ Geldes wird jedes Jahr von den Neujahrssängern für soziale Zwecke gespendet und so ist diesmal der stattliche Betrag von insgesamt 2000 Euro zusammengekommen. Das Geld soll etwa der Jugendarbeit der Faschingsgesellschaft Schlossfinken und des Musikvereins Donauklang, der Renovierung der Höchstädter Stadtpfarrkirche, dem Verein Hand in Hand für Äthiopien sowie dem Historischen Verein (der die Aktion seit vielen Jahren betreut) für die Anschaffung neuer Nachtwächtergewänder zugutekommen.

Günter Ballis ist seit 35 Jahren dabei

Anfang des neuen Jahres gab es noch ein besonderes Treffen zu dem Günter Ballis und Erich Blank ins Höchstädter Rathaus eingeladen waren, denn: Günter Ballis gehört seit 35 Jahren und Erich Blank seit 30 Jahren zu der Gilde der Höchstädter Neujahrssänger. Bürgermeister Maneth, Stadtheimatpfleger Leo Thomas sowie Michaela Thomas, die Vorsitzende des Historischen Vereins Höchstädt, bedankten sich bei den beiden für ihr jahrzehntelanges Engagement; denn es ist nicht selbstverständlich, am Silvesterabend, wenn andere feiern, sich im Gewand eines Nachtwächters auf den Weg durch die Straßen und Gassen der Stadt zu machen, und das jedes Jahr über drei Jahrzehnte hinweg. 35 Jahren mit großem Engagement in jeder Silvesternacht unterwegs ist, um den Bürgerinnen und Bürgern das Neue Jahr anzusingen, freut sich jedes Mal aufs Neue, als Sänger mit dabei sein zu können. Besonders die Erlebnisse beim Besuch des Höchstädter Seniorenheims gehen ihm sehr zu Herzen. „Auch am vergangenen Silvester durfte ich wieder in manch fröhliches, aber auch von Schmerz verzerrtes Gesicht blicken“, so Günter Ballis. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten uns und was gibt es Schöneres, als erwartet zu werden!“

Bürgermeister Maneth überreichte den beiden abschließend ein kleines Geschenk und überbrachte die Grüße der Stadt, verbunden mit dem Wunsch, dass Günter Ballis und Erich Blank noch viele weitere Jahre aktiv dabei sein werden, um den Höchstädterinnen und Höchstädtern in der Silvesternacht das Neue Jahr anzusingen. Zuletzt bedankte sich der Bürgermeister auch bei Stadtheimatpfleger Leo Thomas sowie Michaela Thomas, der Vorsitzenden des Historischen Vereins Höchstädt, die sich zusammen seit vielen Jahren zuverlässig und mit viel Engagement um die Organisation und Betreuung der Neujahrssängeraktion kümmern. (AZ)