Gartenhecke steht in Höchstädt in Flammen

Die Höchstädter Feuerwehr konnte bei Nacht gerade noch rechtzeitig Schlimmeres verhindern.

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2.30 Uhr bemerkten Anwohner in der Pfalz-Neuburg-Straße in Höchstädt einen Heckenbrand. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen einige Meter einer Gartenhecke vor einem Mehrfamilienhaus in Flammen, die durch die Feuerwehr Höchstädt noch rechtzeitig gelöscht werden konnten.

Papiertonne komplett geschmolzen

Dabei konnte auch eine komplett verschmolzene Papiertonne aufgefunden werden, die an der Hecke stand. Ob eine unsachgemäße Müllentsorgung zur Brandentstehung führen konnte, ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Der Sachschaden wird mit rund 2000 Euro beziffert. (AZ)

