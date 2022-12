Gasflaschen nicht richtig gesichert: Polizei stoppt Lkw in Höchstädt

Dem 35-jährigen Fahrer erwartet nun ein "empfindliches" Bußgeld, wie es die Dillinger Polizei mitteilt.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen kontrollierte in der Nacht auf Mittwoch kurz nach 1 Uhr in der Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt einen 35-jährigen Fahrer eines Kleinlastwagens. Bei der Kontrolle der Ladefläche stellten die Beamten fest, dass die Ladung nicht gesichert war.

Die Dillinger Polizei ermittelt

Insbesondere beförderte der Lastkraftwagenfahrer mehrere elf Kilogramm schwere Gasflaschen, ohne dass diese beim Transport gesichert waren. Den 35-Jährigen erwartet nun neben einem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung ebenfalls ein empfindliches Bußgeld wegen einer Zuwiderhandlung nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz. (AZ)