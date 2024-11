Geländewagen brennt bei Höchstädt vollkommen aus

Ein lichterloh brennendes Auto hat der Feuerwehr Höchstädt am Donnerstagmorgen einen zweistündigen Einsatz beschert. Ein Spaziergänger hat laut Polizeiangaben den Brand gemeldet. Ein nahe der Höchstädter Donaubrücke am Donaudamm abgestelltes Fahrzeug hat dort laut Polizeisprecher Gunther Hetz Feuer gefangen.

Auto brennt bei Höchstädt: 40.000 Euro Schaden

Als das Feuer in dem Wagen ausbrach, war niemand im Inneren, teilt Hetz mit. Der Besitzer des Autos wurde später informiert. Als die Höchstädter Feuerwehr mit 15 Kräften anrückte, stand der Geländewagen bereits in Vollbrand. Atemschutzträger löschten die Flammen. An dem Mercedes entstand ein geschätzter Schaden von 40.000 Euro. „Nach derzeitigem Stand geht man nicht davon aus, dass das Auto mutwillig in Brand gesteckt wurde“, sagt der Polizeisprecher auf Nachfrage. Man vermute einen technischen Defekt. Einen Schaden auf der Wiese, auf der der Pkw abgestellt war, habe es ebenfalls gegeben. Dieser lasse sich allerdings noch nicht beziffern.