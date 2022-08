Höchstädt

18:02 Uhr

Gelebte Inklusion beim Sommerfest auf Schloss Höchstädt

Das Sommerfest des Bezirks Schwaben zelebrierte am Wochenende Inklusion. Zum Thema wurde an verschiedenen Ständen im Höchstädter Schlosshof informiert.

Plus Rund um das Thema Inklusion feiert der Bezirk Schwaben im Schloss. Besuchende können Spielzeug für Menschen mit Behinderung testen und erleben, wie Gehörlose Musik genießen.

Von Susanne Klöpfer

"Alles inklusive - das große Miteinanderfest" lautete das Motto des Inklusion-Sommerfests des Bezirks Schwaben am Sonntag auf dem Schloss Höchstädt. Vor allem Familien mit Kindern und Gruppen tummeln sich im Schlosshof und bestaunen, was alles geboten ist. An den verschiedenen Ständen können die Besucherinnen und Besucher mehr über Inklusion lernen. Unter den Besuchenden ist auch Ute Kaps, die mit einer Gehörlosen-Wohngruppe von der Dillinger Behinderteneinrichtung Regens Wagner einen Ausflug zu der Feier macht. Staunend stehen alle um einen Apparat herum, der es auch Menschen mit Behinderung ermöglicht "Mensch ärgere dich nicht" zu spielen. Ein Klick auf eine Maustaste und schon wird für einen gewürfelt. Die Münder stehen offen, als sich dann die Spielfigur von selbst um die gewürfelte Anzahl an Feldern vorschiebt. Das gemeinsame Urteil: "Das gefällt uns gut." Eine fügt hinzu: "Das ist die Zukunft."

