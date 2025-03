Gemeinsam für die gute Sache schwitzen

Was geht es da heiß her! Schlag auf Schlag fliegen die kleinen, weißen Bälle nur so über die Netze. An den Platten finden richtige Duelle und spannende Wettkämpfe statt – und das bis Mitternacht. Denn der Name dieser sportlichen Veranstaltung in Höchstädt ist auch Programm. Die SSV-Abteilung Tischtennis organisiert seit vielen Jahren das beliebte Mitternachtsturnier und ebenfalls schon lange für den guten Zweck. Gespielt wird für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Pro Mannschaft, Hobbyteams oder ambitionierte Spieler, geht ein Teil der Anmeldungsgebühren an die Kartei.

Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr erneut Landrat Markus Müller, der 2024 sogar selbst mitspielte. Bis zum Schluss. Er war im Team mit Gerrit Maneth, Höchstädts früherem Bürgermeister, der das Turnier einst ins Leben gerufen hat. Müller sagte beim Turnier: „Dabei sein ist alles und es ist toll, was die SSV-Abteilung auf die Beine gestellt hat. Da mache ich gerne mit“. Auch heuer, das Turnier findet am Samstag, 3. Mai, in der Nordschwabenhalle in Höchstädt statt. Zum neunten Mal stellt die SSV-Abteilung dieses Event auf die Beine.

Bis 31. März für Turnier in Höchstädt anmelden

Ob im Verein aktive Sportler oder Freunde, die gemeinsam einen lustigen Abend verbringen wollen. Für Familien, die sich gemeinsam batteln oder für Arbeitskollegen, die sich außerhalb des Büros austoben wollen. Jeder und jede ist willkommen. Mehr als hundert Teams können mitmachen, teilen die Veranstalter mit. Selbstverständlich sind auch Fans und Zuschauer in der Nordschwabenhalle willkommen. Für Essen, Getränke, Party und Musik ist gesorgt. Sogar eine Mitternachtsshow ist geplant.

Gespielt wird in Zweier-Mannschaften jeweils in einer Damen-, Herren- oder Mixed-Konkurrenz. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die Halle wird an diesem Samstag, 3. Mai, ab 13.30 Uhr geöffnet, um 15 Uhr beginnen die heißen Matches an den Tischtennnisplatten. Für die Sieger gibt es Pokale und für Verpflegung und beste Stimmung ist an diesem Tag auch gesorgt.

Wichtig: Noch können sich Mannschaften anmelden. Die Frist läuft bis 31. März. Die Anmeldung ist online möglich unter www.mitternachtsturnier.org.