Gemeinsam gesungen, gelacht und dabei Gutes getan

Lauingens Altbürgermeister Georg Barfuß hat es wieder geschafft: Im Schloss Höchstädt wird dreieinhalb Stunden ein Feuerwerk der Volksmusik gefeiert - für die Kartei der Not.

Ein grandioses Konzert mit einem begeisterten Publikum und wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern fand im Schloss Höchstädt statt. Und das schon zum wiederholten Male. Lauingens Altbürgermeister Georg Barfuß hat vergangenes Wochenende wieder das besondere, einmalige Konzert organisiert, dessen Erlös für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, ist. Dreieinhalb Stunden fand ein wahres Feuerwerk der Volksmusik im Rittersaal statt - und alles für den guten Zweck. Grußworte sprachen Bürgermeister Gerrit Maneth und Bezirksrat Doktor Johann Popp. Letzterer vertrat den Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer. Bürgermeisterin Mirjam Steiner übernahm den Dank stellvertretend für Landrat Markus Müller. Barfuß bedanke sich namentlich bei allen Sponsoren und begrüßte Jung und Alt.

Der Bissinger Männerchor weiß, was er kann

Den musikalischen Reigen eröffneten die Häckl Buam mit ihrem unverwechselbaren steirisch-bayerischen Genre ländlicher Volksmusik. Der Bissinger Männerchor unter der Leitung von Bernd Heller (für den erkrankten Chorleiter Roman Bauer) präsentierte sich in bekannter Präzision. Von klassischer Chorliteratur bis hin zu surrealistischen „Blauen Monden und Grizzlybären“ verfügten die Sänger über eine beachtliche Bandbreite, ehe sie noch die Empfehlung aussprachen: „Rote Lippen soll man küssen…“.

Initiator und Moderator Georg Barfuß. Foto: Gerrit Maneth

Atemlose Spannung herrschte zunächst, als das Volksmusikquartett des Heeresmusikkorps 10 - allesamt Stabsfeldwebel - aus Ulm das erste Stück intonierte, um dann aber nach dessen Auftritt in einen frenetischen Beifall überzugehen. Die unglaubliche Professionalität dieser Berufsmusiker begeisterte das Publikum und riss es zu wahren Beifallsstürmen hin. Ein Wiedersehen und Wiederhören mit den Soldatinnen und Soldaten wird es beim Adventskonzert am 13. Dezember in der Dillinger Basilika geben.

Auch der Fasching kommt in Höchstädt nicht zu kurz

Nachdem am Samstag Faschingsauftakt war, durfte eine lustige und heitere Note nicht fehlen. Und wer könnte das authentischer auf die Bühne bringen als das schwäbische Lauinger Urgestein Walter Manz? Der Pflegedirektor des Lauinger Elisabethenstifts mit seinem Akkordeon berichtete von einem „amourösen Abenteuer“ der Herren Erster und Zweiter Bürgermeister von Höchstädt Gerrit Maneth „Tischtennisspieler“ und Stephan Karg („Mesner von Maria Himmelfahrt“) zusammen mit dem Künstler - sie alle bekamen vom Amtsdirektor Doktor Popp bestätigt, „dass Sie Papa geworden sind“.

Ein wahres Original: Walter Manz. Foto: Gerrit Maneth

Dem Publikum hat’s gefallen. Ebenso die von Empathie getragenen Stücke des Siebenbürger Männerchors. Mit seinen klangvollen Bässen, weichen Baritonstimmen bis hin zu wohlklingenden Tenören zog Dieter Roth alle Register seines Chores. Und die Siebenbürger haben recht: „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“. Ebenso begeistert waren die Zuhörerinnen und Zuhörer im rappel vollen Rittersaal vom Edelweißchor aus Syrgenstein. Musikpädagogin Sabine Seidel brillierte u.a. mit einem Kanon und mit „den Sperlingen unter dem Dach“ - die Damen im Publikum sangen die entsprechenden Kadenzen, die Herren aus Leibeskräften „Annemarie, so schön wie heut‘ war es noch nie“. Ein lustiges Spektakel eben. Zum Schluss kamen alle Musikerinnen und Musiker auf die Bühne und sangen und intonierten vier Strophen „Ein schöner Tag ward uns beschenkt…“ nach dem Original „ Amazing Grace“. Nicht enden wollender Beifall war der Dank an die Veranstalter und Künstlerinnen und Künstler.

Lesen Sie dazu auch

Initiator und Moderator Georg Barfuß wurde unterstützt von Heribert Zengerle, Helga Stegmayer, Claudia Kohout und Kastellan Gerd Gayring. (AZ)