Gemeinsam Zukunft gestalten

Seit diesem Schuljahr bietet die Technikerschule Höchstädt den neuen Bildungsgang „Staatlich geprüfter Techniker Nachhaltige Landschaftsgestaltung und Landschaftsökologie“ an. Die Schulgemeinschaft freut sich sehr darüber, die Studierenden des ersten Jahrgangs begrüßen zu dürfen. Aufgrund der aktuellen Klimaveränderungen werden zunehmend Anpassungsprozesse in Siedlungen und Landschaft erforderlich: So muss etwa Hitze abgemildert, Wasser aufgefangen und dem Artenschwund entgegengewirkt werden, um eine lebenswerte, vielfältige Lebensumwelt für unsere Gesellschaft und unsere Natur zu erhalten. Die daraus resultierenden notwendigen Maßnahmen (klimaangepasste Pflanzungen, Wasserrückhaltung und -speicherung usw.) erfordern ein breit gefächertes Fach- und Prozesswissen, um eine qualitativ hochwertige Ausführung zu gewährleisten. Deswegen hat die Technikerschule Höchstädt neu zum Schuljahr 2025/26 die oben genannte zweijährige Weiterbildung zur Staatlich geprüften Technikerin/zum Staatlich geprüften Techniker Umweltschutztechnik, Schwerpunkt Nachhaltige Landschaftsgestaltung und Landschaftsökologie aus der Taufe gehoben. Der neue Schwerpunkt nimmt die genannten Veränderungsprozesse in den Blick und zielt darauf ab, Fachkräfte auszubilden, die nach der Weiterbildung einen Überblick über die Zusammenhänge haben und praktisch-pragmatische Lösungsstrategien anwenden können. Seit Beginn des Schuljahres stellt sich eine Gruppe junger motivierter Studierenden den Herausforderungen dieser Aufgabe und lernt und arbeitet nun an ihrem Wissen und ihren Kompetenzen, um im späteren Berufsleben unsere Siedlungen und unsere Landschaft zukunftsweisend gestalten zu können.

