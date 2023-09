Großbaustelle in Höchstädt: Ab Montag Umleitungen einplanen

Die Ortsdurchfahrt wird verlegt und gleichzeitig ein Radweg gebaut: In der Donaustadt wird fleißig gebaut, was zu einigen Sperrungen führt - mindestens für sechs Wochen.

Die nächste Bauphase in Höchstädt startet und die bringt größere Umleitungsstrecken mit sich. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach mitteilt, geht es am Montag, 25. September, los für die Verlegung der Staatsstraße St 1171 in Höchstädt. Gleichzeitig beginnt der Radwegbau in der Lutzinger Straße. Hierfür wird der Kreisverkehr Schipfelring und die Lutzinger Straße bis zum Kreisverkehr Heppnerring für den Verkehr gesperrt, und der umgestaltete Einmündungsbereich "An der Kohlplatte/ Oberglauheimer" für den Verkehr wieder freigegeben. Der Bahnübergang in der Oberglauheimer Straße (St 2212) bleibt weiterhin geschlossen.

Seit Mai wird für die Verlegung der Staatsstraße der Einmündungsbereich „An der Kohlplatte/ Oberglauheimer Straße“ umgebaut. Die Straße wurde Richtung Bahnlinie verschwenkt, zwei barrierefreie Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer errichtet, und die Geh- und Radwege neu geordnet, steht es in der Pressemitteilung.

Mindestens sechs Wochen Sperrung in Höchstädt

Die nächste Bauphase werde sich nun auf den Bereich des Kreisverkehrs Schipfelring und die Lutzinger Straße konzentrieren. Dort wird ab Montag die Anbindung der noch entlang der Bahnlinie zu verlegenden Staatsstraße hergestellt und der marode Fahrbahnbelag im Kreisverkehr erneuert. Parallel hierzu entsteht in der Lutzinger Straße eine neue Radwegverbindung zwischen dem Kreisverkehr Schipfelring und Heppnerring. Diese ergänzt das bestehende innerstädtische Radwegnetz und ermöglicht eine attraktive Anbindung an das Stadtzentrum sowie an die weiterführenden Radwege nach Lutzingen und Deisenhofen.

Der Anblick verändert sich beinahe täglich: Der Umbau und die Verlängerung der Anton-Wagner-Straße in Höchstädt laufen auf Hochtouren. Foto: Simone Fritzmeier

Deshalb muss der Kreisverkehr Schipfelring für den Verkehr für mindestens sechs Wochen gesperrt werden. Anschließend wird dieser für den Verkehr wieder freigegeben. Die Lutzinger Straße bleibt weiterhin für den Radwegbau bis zum Kreisverkehr Heppnerring für den Verkehr bis Ende des Jahres gesperrt.

So wird der Verkehr in Höchstädt umgeleitet

Der Umleitungsverkehr wird ab Montag, 25. September, in beiden Fahrtrichtungen ab dem Lidl-Kreisverkehr über die B16 durch Höchstädt (Dillinger Straße - Marktplatz - Mühlenkreisverkehr - Donauwörther Straße) bis auf Höhe der Firma Nosta und von dort über Oberglauheimer Straße – An der Kohlplatte geführt.

Lesen Sie dazu auch

Für den Linienverkehr der Schwabenbus GmbH ergeben sich baustellenbedingt die die nachfolgenden Einschränkungen: Während der Sperrung des Kreisverkehrs Schipfelring können die beiden Haltestellen in der Lutzinger Straße (Firma Steiff/Lutzinger Straße) - nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden gebeten auf die Haltestelle "Höchstädt Bahnhof" auszuweichen. Sobald die Sperrung des Kreisverkehrs Schipfelring aufgehoben wird, kann die Haltestelle "Höchstädt Lutzinger Straße" wieder bedient werden. Die Haltestelle "Höchstädt Abz. Firma Steiff" hingegen ist bis zum Abschluss der Bauarbeiten in der Lutzinger Straße nicht nutzbar. Die Fahrgäste werden für diesen Zeitraum gebeten, auf die Haltestelle "Höchstädt Lutzinger Straße" auszuweichen. Weitere Infos gibt es unter www.rba-bus.de oder der App "Wohin du willst". (AZ)