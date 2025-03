Gülle auf Firmengelände in Höchstädt abgeladen: Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Täter hat im Laufe zwischen vergangenem Freitag und dem folgenden Samstag auf einem Firmengelände in der Anton-Wagner-Straße in Höchstädt unerlaubt Gülle ausgebracht. Um welche Art von Gülle es sich handelt, dazu kann man bei der Polizei auf Nachfrage nichts sagen. Man gehe jedoch davon aus, dass der Mist mit dem Güllewagen ausgebracht wurde, da er entsprechend verteilt worden war, so die Polizei. Die unschöne Überraschung hat der Firmeninhaber gegen Samstagmittag entdeckt und bei der Polizei gemeldet. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus. „Es erfüllt den Tatbestand der Sachbeschädigung, da es doch ein enormer Aufwand ist, das wieder zu entfernen“, informiert ein Polizeisprecher. Die Polizeiinspektion Dillingen hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

