Fahrten unter Cannabiseinfluss in Höchstädt und Gundelfingen

Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr kontrollierte eine Streife der Dillinger Polizei in der Sonderheimer Straße in Höchstädt eine 33-jährige Autofahrerin. Hierbei ergab sich der Verdacht eines vorhergehenden Cannabiskonsums. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.30 Uhr wurde außerdem in der Lauinger Straße in Gundelfingen ein 32-Jähriger mit seinem Auto zur Verkehrskontrolle angehalten. Auch in diesem Fall ergab sich der Verdacht eines Cannabiskonsums vor Fahrtantritt. In beiden Fällen musste laut Polizei die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. Die Betroffenen wurden einer Blutentnahme unterzogen. Die 33-Jährige und der 32-Jährige müssen nun mit einem Bußgeld sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)

