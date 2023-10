Parkende Autos in Höchstädt und Gundelfingen beschädigt

Ein Verursacher wird noch gesucht, die andere muss sich gleich mehrfach verantworten.

Gegenüber der VR-Bank in Höchstädt hatte eine Frau ihren Pkw am Freitag zwischen 16.45 und 17.15 Uhr in Höchstädt am Marktplatz geparkt. Dieser wurde oberhalb des hinteren rechten Rücklichts beschädigt. Aufgrund der Höhe des Schadens am Fahrzeug vermutet die Geschädigte, dass der Unfallverursacher einen blauen Lkw fuhr, welchen sie im besagten Zeitfenster an besagter Örtlichkeit beim Rangieren beobachten konnte. Genauere Hinweise konnte sie laut Polizei jedoch nicht geben. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der 09071/56-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Minderjährige stieß ohne Fahrerlaubnis geparktes Auto an

Ebenfalls beschädigt wurde ein geparktes Auto am Samstag gegen 12.15 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Gundelfingen. Die gerufene Polizeistreife, stellte vor Ort fest, dass sich die "Parkremplerin" zu Fuß nachhause begeben hatte. Die Minderjährige war laut Polizei zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Somit erwartet sie jetzt sowohl ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort als auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird gegen den Eigentümer des Fahrzeugs vonseiten der Polizei eine Anzeige gefertigt. (AZ)