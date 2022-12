Volksmusikabend bringt 2000 Euro für die Kartei der Not

Das Konzert, das Georg Barfuß und Heribert Zengerle in Höchstädt organisierten, bringt eine großherzige Spende für den guten Zweck.

Eine "Bombenstimmung" sei es gewesen im November, erzählt Georg Barfuß. Damals fand zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder das Volksmusikkonzert im Rittersaal des Schloss Höchstädt statt – und das für einen guten Zweck. Die Erlöse gehen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Die gute Laune von damals hält bei den Organisatoren Barfuß und Heribert Zengerle aus Deisenhofen bis heute an. Noch immer schwärmen sie von diesem einmaligen Abend. Barfuß fasst ihn so zusammen: Es gehe um "ein bissl Blödsinn". Und dabei wolle man auch etwas Gutes tun. 2000 Euro kamen so für Menschen aus der Region zusammen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Barfuß kann auch für nächstes Jahr, wenn das Volksmusikfest zum zehnten Mal stattfinden wird, schon ein paar Ankündigungen machen: Dann werden die Häckl-Buam, der Männerchor Bissingen, Walter Manz, der Siebenbürger Männerchor, Soita und Co und möglicherweise auch das Bundeswehr-Volksmusikquartett auftreten. Wie gehabt ohne Gage, dafür für einen guten Zweck. (mayjo)