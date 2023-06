Haben Jugendliche einen Geldbeutel gestohlen?

Ein Frau bemerkt beim Einkaufen in Höchstädt, dass ihr der Geldbeutel aus der Tasche gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Höchstädterin war am Mittwoch gegen beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Dillinger Straße in Höchstädt. Hierbei legte sie ihren Geldbeutel in eine Einkaufstasche im Einkaufswagen. Nachdem sie sich kurz abgewendet hatte, bemerkte sie, dass die Einkaufstasche geöffnet war und der Geldbeutel gestohlen wurde.

Es fehlen persönliche Dokumente und ein dreistelliger Geldbetrag

Zur Tatzeit fielen der Frau zwei Jugendliche auf, die schnell am Einkaufswagen vorbeigegangen waren. Im Geldbeutel befand sich neben persönlichen Dokumenten auch ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)