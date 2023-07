Heeresmusikkorps nimmt Publikum in Höchstädt mit in die ganze Welt

Plus Das Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm im Schlosshof ist ein voll Erfolg. Und ab jetzt hat die Donaustadt auch noch einen Oberstabspfarrer.

Einen rundum gelungenen Sommerabend erlebten die rund 600 Besucher und Besucherinnen des zugunsten der Kirchenrenovierung Mariä Himmelfahrt gegebenen Benefizkonzerts des Heeresmusikkorps Ulm am Mittwochabend auf Schloss Höchstädt. Bei perfekten Bedingungen füllten sich die Plätze bereits weit vor Beginn, um den Klängen des Orchesters unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch zu lauschen.

Begrüßen konnte Stadtpfarrer Daniel Ertl, der im Laufe des Abends kurzerhand zum Oberstabspfarrer ernannt wurde, neben Bürgermeister Gerrit Maneth und dem Stadtrat auch Vertreter der Höchstädter Patenkompanie aus Dillingen. In einer fulminanten Konzertreise entführte das aus etwa 60 Männer und Frauen bestehende Orchester das Publikum in alle Welt.