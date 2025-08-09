Heribert Zengerle seit 60 Jahren Mitglied bei der CSU

Der frühere Bürgermeister von Deisenhofen und langjährige Höchstädter Stadtrat Heribert Zengerle durfte in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum feiern. Zengerle ist seit 60 Jahren Mitglied in der Christlich-Sozialen-Union. CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Manuel Knoll, sowie Bürgermeister der Stadt Höchstädt, Stephan Karg, und CSU-Ortsvorsitzender Thomas Häußler dankten Heribert Zengerle für sein jahrzehntelanges Engagement in der CSU. Neben einer Ehrenurkunde erhielt Zengerle auch einen Präsentkorb des CSU-Ortsverbandes Höchstädt verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.

