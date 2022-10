Herzogin Anna zieht wieder in Höchstädt ein

407 Jahre danach erinnert der Historische Verein Höchstädt an das bedeutende Ereignis. Es ist eine besondere Wanderung auf dem Herzogin-Anna-Rundweg.

Es war eine besondere Wanderung am Tag der Deutschen Einheit auf dem Herzogin-Anna-Rundweg in Höchstädt. Die Vorsitzende des Historischen Vereins, Michaela Thomas, schlüpfte in die Rolle der ehemaligen Herzogin Anna – im Gedenken an deren Einzug im Höchstädter Schloss am 3. Oktober 1615.

Die Höchstädter Stadttrommler unter der Leitung von Alfons Pollak begleiteten die Hofgesellschaft auf der Wanderung. Foto: Anna Kadutschenko

Die Stadttrommler und die Hofgesellschaft wanderten ebenfalls mit

Auf den Tag genau 407 Jahre später veranstaltete der Historische Verein Höchstädt im Gedenken an dieses Ereignis eine Wanderung auf dem Herzogin-Anna-Rundweg. Beginnend um 13.30 Uhr am Schloss Höchstädt wurden die Teilnehmer von Herzog Philipp-Ludwig von Pfalz-Neuburg und seiner Gemahlin der Pfalzgräfin Anna begrüßt. Leo und Michaela Thomas verkörperten in authentischen Gewänder aus der Zeit um 1600 das Herzogspaar. Die Höchstädter Stadttrommler unter der Leitung von Alfons Pollak und die Hofgesellschaft mit ihrer Tanzgruppe unter der Leitung von Annemarie Schmidt waren ebenfalls in nachempfundenen Kostümen der Renaissancezeit an diesem besonderen Tag dabei.



Zum Auftakt war vom Schloss herunter der Höchstädter Stadtgruß zu hören. Der Stadtgruß ist eine Melodie, die früher in dieser kleinen Donaustadt beim Empfang hoher Gäste gespielt wurde. Aus Aufzeichnungen im Höchstädter Stadtarchiv hat sich die Kenntnis über dieses Ritual erhalten, doch leider waren die Notenblätter dazu verloren gegangen. Der Historische Verein Höchstädt hatte deshalb im Jahre 2015 eine neue Melodie von Robert Christa komponieren lassen. Nach der Begrüßung am Schlossberg durch den Hofmeister der Herzogin (Gerhard Schmidt) und dem Empfang der Hofgesellschaft machte sich die Gruppe auf den Weg zum Höchstädter Auwald, vorbei an Wiesen und Feldern, einem glitzernden See mit einem spektakulären Blick zurück auf das Schloss und weiter durch die einzigartige Landschaft des Donauwaldes. Unterwegs begegnete man dabei immer wieder dem Herzogspaar, das den Besuchern einiges über das Fürstentum Pfalz-Neuburg, den Witwensitz sowie das Leben der Herzogin und Pfalzgräfin Anna berichtete.

Die ganze Hofgesellschaft war bei der Wanderung auf dem Herzogin-Anna-Rundweg dabei. Foto: Anna Kadutschenko

Am 27. September 1574 hatte Prinzessin Anna von Jülich, Kleve und Berg Pfalzgraf Philipp-Ludwig von Pfalz-Neuburg geheiratet und lebte danach rund 40 Jahre am Hofe in der Residenzstadt Neuburg. Am 12. August 1614 verstarb jedoch Herzog Philipp-Ludwig an einem Gehirnschlag, und so war für Anna die Zeit gekommen, den Umzug in ihren Witwensitz nach Schloss Höchstädt einzuleiten. Am Abend des 3. Oktober 1615 erreichte sie ihre neue Heimat und wurde am Höchstädter Marktplatz feierlich vom Landvogt, Amtsbürgermeister, den Ratsherren und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt empfangen, bevor sie in ihren Witwensitz einzog.

Die barocke Hofgesellschaft zeigt Tänze

Die Wanderung dauerte etwa zwei Stunden und endete wieder am Schloss. Dazwischen zeigte die barocke Hofgesellschaft immer wieder Tänze, wie sie früher am Hofe üblich waren. Die Stadttrommler stimmten abwechselnd mit ihren Trommeln ein. Herzogin Anna lebte bis ins hohe Alter von 80 Jahren im Höchstädter Schloss, ehe sie im Jahre 1632 verstarb. "Gerade heute, in einer Zeit, in der Werte wenig zählen, kann uns ihr Eintreten für Glaube und Gewissen ein Vorbild sein", sagte der Hofmeister der Herzogin (Gerhard Schmidt). Mit diesen eindringlichen Worten endete der Tag zum Gedenken an die Herzogin Anna von Pfalz-Neuburg. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen spendeten den Akteuren am Ende kräftigen Applaus. (AZ)