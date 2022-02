Höchstädt

vor 14 Min.

Hochwasserschutz in Höchstädt: Das Projekt ist gestoppt

Plus Der Frust in Höchstädt ist groß: Die Planungen für den innerörtlichen Hochwasserschutz werden nicht weiter verfolgt. Das Wasserwirtschaftsamt erklärt warum.

Von Cordula Homann

"Ich bin sprachlos", "Wollen Sie warten, bis in Höchstädt Land unter ist?" So reagierten Teile Höchstädter Stadträte in der jüngsten Sitzung am Montagabend auf den Vortrag des Wasserwirschaftsamts Donauwörth. Denn die seit 2016 laufenden Planungen für den Hochwasserschutz in der Stadt ruhen. Das bedeutet aber auch: An der vorläufigen Sicherung der Überschwemmungsgebiete ändert sich nichts. Damit gelten weiterhin hohe Auflagen und neue Baugebiete sind innerorts so gut wie unmöglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

