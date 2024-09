Höchstädt feiert sein Renaissance-Promi-Paar mit „Fürstlichen Tagen“

Die Renaissance-Zeit war nicht nur für die Stadt Höchstädt eine Zeit der großen Umbrüche. Ganz Europa versank im opferreichen Dreißigjährigen Krieg. Gleichzeitig blühten Wissenschaft und Kunst. Am besten kann man die Geschichte verstehen, wenn man die Biografien ihrer Protagonisten betrachtet. Das soll bei den Fürstlichen Tagen am Wochenende auf Schloss Höchstädt gelingen. „Wir wollen zeigen, was den Menschen damals passiert ist, und Verständnis für die Vergangenheit schaffen“, sagt Michaela Thomas. Sie hat zusammen mit dem Historischen Verein die Fürstlichen Tage organisiert. Im Zentrum steht die Geschichte des Renaissance-Promi-Paares Anna und Philipp-Ludwig.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleve Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis