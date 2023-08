Höchstädt

vor 16 Min.

Höchstädt bekommt bald einen Drogeriemarkt

Plus Noch in diesem Jahr soll Rossmann auf dem ehemaligen Däubler-Areal eröffnet werden, wie Bauherr Rudolf Kimmerle bestätigt. Der Unternehmer plant einen weiteren Supermarkt.

Von Simone Fritzmeier

An Ideen und Plänen mangelt es Rudolf Kimmerle nicht. Wenn er was will, dann setzt er dafür alle Hebel in Bewegung. Dafür ist der Höchstädter Unternehmer bekannt. Und auch deshalb können sich die Menschen aus Höchstädt und Umgebung bald über einen Drogeriemarkt im Herzen der Stadt freuen. Denn, so bestätigt es Kimmerle: "Im Dezember wird eröffnet." Heißt, noch in diesem Jahr wird das Einkaufsangebot in Höchstädt um einen Drogeriemarkt erweitert.

Auf dem ehemaligen Däubler-Areal wird fleißig gewerkelt, von Woche zu Woche nimmt der Rossmann – diese Kette kommt – dort Gestalt an. Bauherren sind Rudolf Kimmerle und Sohn Rudy mit ihrer gemeinsamen GbR. Brauchte es vor mehr als zwei Jahren noch große Vorstellungskraft, wie sich das Areal im Ellimahd nach Kimmerles Plänen entwickeln könnte, so ist es jetzt fast fertig – im ersten Schritt. Denn nach der Fertigstellung von Rossmann soll dort weitergebaut werden, wie Rudolf Kimmerle anklingeln lässt.

