Höchstädt

vor 17 Min.

Höchstädt hat eine Riesengaudi in Gottes Namen

Plus Ein halbes Jahrtausend Stadtpfarrkirche: Das große Weihejubiläum ist mit einem Konzertabend und einem Kinderfest gestartet. Was die vielen Helfer noch alles organisiert haben.

Von Simone Fritzmeier

Volltreffer! Der nasse Schwamm trifft Sibylle Göhring mitten im Rücken. Und ehe sich Höchstädts Gemeindereferentin umsieht, kommt schon die nächste Schwamm-Attacke. Da hilft auch ihre Abwehr mit der grünen Gießkanne kaum etwas. Aber bei fast 30 Grad am Sonntagnachmittag kommt die Abkühlung genau richtig. Auf jeden Fall haben bei der Wasserschlacht im Pfarrgarten alle eine Riesengaudi - Kinder und Erwachsene. Das Lachen ist von Weitem zu hören, die Stimmung könnte nicht besser sein.

Mario Fröhlich beim Dosenwerfen. Foto: Simone Fritzmeier

Buben und Mädchen toben, probieren sich an verschiedenen Stationen bei Spielen aus. Mamis und Papis machen stolz Fotos, plaudern und beobachten das bunte Treiben. Im Zelt auf dem Marktplatz werden kühle Getränke im Akkord ausgeschenkt, an den Biertischen wird geplaudert und gelacht. Mittendrin sitzt Stadtpfarrer Daniel Ertl, der strahlend sagt: "Seit zwei Tagen haben wir einen vollen Marktplatz. So soll das doch sein." Die katholische Pfarrgemeinde Höchstädt feiert. Und wie.

