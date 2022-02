Höchstädt: Motorrad ohne Kennzeichen und eine Ausrede

Als ein Beamter der Donauwörther Polizei einen 24-Jährigen mit Motorrad ohne Kennzeichen erwischt, hat der prompt eine Ausrede. Hilft ihm aber nicht.

Ein 24-jähriger Mann ist am Mittwoch um 16.15 Uhr an der Höchstäder Kohlplatte unterwegs gewesen. Dort an der Autowaschanlage putzte er dann sein Motorrad. Das wiederum fiel einem Beamten der Donauwörther Verkehrspolizei auf - dann das Zweirad hatte kein amtliches Kennzeichen.

Dem 24-jährigen Mann wurde die Weiterfahrt verboten

Als der Beamte den Mann daraufhin ansprach, meinte der, dass er mit dem Motorrad nur abseits der Straße über die Felder fahren würde. Dem 24-Jährigen wurde jedoch die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahren ohne Zulassung. (pol)

