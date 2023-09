Höchstädt

06:00 Uhr

Höchstädt soll einen weiteren Supermarkt in der Innenstadt bekommen

Plus Auf dem ehemaligen Däubler-Areal soll ein Netto-Markt entstehen – direkt gegenüber dem Drogeriemarkt, der gerade gebaut wird. Aber einen Netto gibt es bereits in der Stadt.

Von Simone Fritzmeier

Wer von Dillingen kommend durch Höchstädts Innenstadt fährt, der weiß genau, wo der Netto ist. Der Supermarkt steht auf dem Molberg direkt in der Kurve gegenüber dem Gasthof Berg. Gefühlt schon immer. Bleibt das so? Zumindest haben die Mitglieder des Bau- und Umweltausschuss den Plänen von Rudolf Kimmerle und Sohn Rudy, die eine gemeinsame GbR führen, einstimmig das Einvernehmen der Stadt erteilt. Und zwar für den Bau eines Verbrauchermarktes – direkt gegenüber dem neuen Drogeriemarkt, der gerade fertig gebaut wird. Wieder ein Netto.

Rossmann ist bald fertig in Höchstädt

Wie berichtet, soll laut dem Höchstädter Unternehmer Kimmerle noch in diesem Jahr der Drogeriemarkt – es wird eine Rossmann-Filiale – fertig gebaut werden. Zur Freude aller, wie auch Bürgermeister Gerrit Maneth nach der Ausschusssitzung sagt. "Höchstädt braucht dringend einen Drogeriemarkt." Laut Maneth sei es aber eine Bedingung der Kette gewesen, dass in direkter Nachbarschaft auch ein Verbrauchermarkt sein müsse. Und so wurde am Montag über den Bauantrag eines Lebensmittelmarktes mit Backshop diskutiert. Auch ein kleines Tages-Café soll entstehen, ebenso 50 Stellplätze.

