Höchstädter Berufsschüler beteiligen sich an Glücksbringer-Aktion

Die staatliche Berufsschule Höchstädt hat wie jedes Jahr wieder an der Glücksbringer-Aktion der Malteser teilgenommen und damit laut Pressemitteilung ein Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe gesetzt. Diese Aktion zielt darauf ab, bedürftigen Menschen in der Region und im Ausland in der Weihnachtszeit eine Freude zu bereiten.

Die Schülerinnen und Lehrkräfte der Berufsschule Höchstädt engagierten sich mit großem Eifer und großer Kreativität. Gemeinsam sammelten sie Spenden und stellten liebevoll gestaltete Pakete zusammen. Diese enthielten neben Lebensmitteln auch kleine Geschenke und persönliche Grußkarten, die von den Schülern gestaltet wurden. Schulleiter Gerhard Weiß betont: „Die Aktion bietet unseren Schülern die Gelegenheit, ihre sozialen Kompetenzen zu stärken und sich aktiv für ihre Mitmenschen einzusetzen.“