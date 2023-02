Höchstädter Berufsschüler zeigen ihr Leistungsspektrum

In zwei Berufswettbewerben stellen Auszubildende aus dem Berufsfeld Agrarwirtschaft ihr Können unter Beweis.

Zum wiederholten Male zeigten Auszubildende aus dem Berufsfeld Agrarwirtschaft an der Berufsschule Höchstädt ihr Können. Auszubildende zum Landwirt aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries sowie die Gärtner aus den Bereichen Garten- und Landschaftsbau sowie Baumschule aus ganz Bayern werden an der Berufsschule in Höchstädt beschult. Die angehenden Landwirte sowie die Gärtner zeigten ihr berufliches Fachwissen in zwei Berufswettbewerben, die in der Berufsschule stattfanden.

Angehende Landwirte aus Dillinger und Donau-Ries-Kreis

Die Wettbewerbe bestanden aus verschiedenen Stationen, an denen praktische und theoretische berufliche Alltags- bzw. Problemsituationen zu bewerkstelligen waren. So mussten berufliche Handlungssituation erfasst, eine Planung erstellt und diese auch praktisch umgesetzt werden. Die angehenden Fachkräfte unterzogen sich unter den Augen einer Fachjury bestehend aus Ausbildern, Berufsschullehrern sowie Vertretern der jeweiligen Berufsverbände diesen komplexen Aufgaben und stellten ihre Lösungsvorschläge vor. An den beiden Berufswettbewerben nahmen rund 190 Auszubildende teil.

Während der anschließenden Siegerehrungen waren die Vertreter der regionalen Berufsverbände Klaus Beyrer, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes im Kreisverband Dillingen, und sein Stellvertreter Michael Eberle, Stefanie Reiter für den Bund Deutscher Baumschulen und den Verband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau sowie die beiden stellvertretenden Landräte Ursula Kneißl-Eder für den Landkreis Donau-Ries sowie Alfred Schneid für den Landkreis Dillingen anwesend. Sie bedankten sich bei der Berufsschule für die Bereitstellung der Räume und die Unterstützung bei der Organisation.

Nachfrage nach dualer Berufsausbildung

Alle stellten in ihren Redebeiträgen die gesellschaftliche Bedeutung einer dualen Berufsausbildung in den Vordergrund. Ein guter Facharbeiter hat heute die besten Verdienstmöglichkeiten und kann sich in dieser Hinsicht mit vielen Studienabgängern messen. Dennoch fehle es in vielen Bereichen an Nachwuchskräften.

Diese Berufswettbewerbe zeigen die Vielfalt und Komplexität der Ausbildungsberufe. Stellvertretender Schulleiter Manfred Bäuml bedankte sich beim Landkreis Dillingen für den finanziellen Einsatz bei Neubau und Ausstattung der Berufsschule in Höchstädt. Gleichzeitig machte er für den Bereich Agrarwirtschaft auf die berufliche Weiterbildungsmöglichkeit an der Höchstädter Technikerschule mit der neuen Ausbildungsrichtung Landschaftsökologie, der im September 2023 startet, aufmerksam. (AZ)

