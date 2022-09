Höchstädter CSU fordert "Rathaus 2.0"

Die Stadt Höchstädt soll beim Thema Digitalisierung aufholen, findet die CSU-Stadtratsfraktion - und macht konkrete Vorschläge.

Im Rahmen ihrer Sommerklausurtagung machten sich die Stadträte der CSU-Stadtratsfraktion Höchstädt Gedanken darüber, wie ein erster Schritt einer Digitalisierungsstrategie für das Rathaus und die Verwaltung aussehen könnte. Nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie habe deutlich gemacht, dass auf dem Gebiet der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung noch erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten bestehen, so Zweiter Bürgermeister Stephan Karg in einer Pressemitteilung.

Die Stadträte haben sich daher entschlossen, einen Antrag mit dem Arbeitstitel "Rathaus 2.0" in das Gremium einzubringen, der die folgenden konkreten Forderungen enthält:

Die Sitzungen des Höchstädter Stadtrates sollen ab 1.1.2023 per Livestream ins Internet übertragen werden, um einen barrierefreien, arbeitnehmer- und familienfreundlichen Zugang zu den Sitzungen zu gewährleisten.

Jeder Stadtrat erhält eine eigene E-Mail-Adresse zur direkten und datenschutzkonformen Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Außerdem wird auf der Homepage ebenso das Geburtsjahr jedes Stadtrats hinterlegt, um auch hinsichtlich der Altersstruktur des Gremiums Transparenz herzustellen.

Die bereits in den VG-Gemeinden Finningen und Blindheim eingeführte und dort bewährte App "Bayern Funk" soll auch in der Stadt Höchstädt eingeführt werden.

Die Stadt Höchstädt setzt sich in der VG-Versammlung aktiv für die Einbindung möglichst aller Verwaltungsleistungen im neu geschaffenen zentralen Verwaltungssystem "Bayern Portal" ein.

Übertragene Stadtratssitzungen seien ein echter Demokratiegewinn

Fraktionssprecher Thomas Häußler ist sich sicher, dass durch die Einführung der oben genannten Punkte ein Mehrwert für alle Bürgerinnen und Bürger entsteht, um so auch die Arbeit des Gremiums transparent darstellen zu können. Für Thomas Schmitt ist insbesondere die per Livestream übertragene Stadtratssitzung ein echter Demokratiegewinn. "So flexibel die Lebenssituation jedes einzelnen Menschen heute ist, so flexibel müssen auch die Besuchsmöglichkeiten von Ratssitzungen werden", so Schmitt. Manuel Knoll ergänzt: Auch die vom Bayerischen Digitalministerium entwickelte kostenfreie "Bayern Funk"-App ist eine echte Alternative zu kosten- und zeitintensiven Eigenlösungen.

Die Nutzung der technischen Möglichkeiten trägt hoffentlich auch dazu bei, die Bürgerinnen und Bürger dafür zu begeistern, sich aktiv in die Entwicklung Ihrer Kommune einzubringen. Johannes Gorhau erhofft sich durch die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme der Bürger mit den Stadträten mehr Input der Bürgerschaft, denn wir machen Stadtpolitik nicht nur für, sondern mit unseren Bürgerinnen und Bürgern. (AZ)