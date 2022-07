Höchstädter ersteigert online Fußballkarten und wird dabei über den Tisch gezogen

Auch eine Frau aus Höchstädt wird Oper von unbekannten Betrügern. Sie wird am Telefon belästigt. Die Täter geben sich als Polizisten aus.

Eine Höchstädterin hat am Sonntagnachmittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der sich als Markus Peter von Interpol Augsburg ausgab, erhalten. Er erzählte von einem Einbruch in der Nachbarschaft und erklärte, dass sich deswegen auch Zivilbeamte in der Umgebung aufhalten würden. Sie solle daher auf keinen Fall die Polizei in Dillingen anrufen, um den Einsatz nicht zu gefährden.

Falscher Polizeibeamte fragt Höchstädterin nach Geld

Im weiteren Gespräch erkundigte sich der angebliche Polizist zudem nach Wertgegenständen und Geldbeständen auf der Bank. Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch, so dass es zu keinem Schaden kam.

Auch bei diesem Betrugsfall ist das Opfer ein Mann aus Höchstädt. Am Sonntag ersteigerte ein Höchstädter über eine Online-Plattform im Internet mehrere Tickets für ein Fußballspiel in Höhe von 500 Euro. Der weitere Kontakt kam dann nur noch über Whatsapp zu Stande. Der Höchstädter überwies daraufhin den Betrag auf ein Onlinekonto einer Berliner Bank. Danach brach der Kontakt ab. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (AZ)

