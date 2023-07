Höchstädter Fliesenleger holt beim Alpencup den Vizetitel

Im Wettstreit mit neun anderen Nationen musste sich das deutsche Team am Ende nur den Österreichern geschlagen geben. Und der nächste internationale Wettbewerb steht schon an.

Zwei Tage lang haben Manuel Karg und Lukas Schmittlutz beim Alpencup in der Schweiz gefliest, was das Zeug hält. In insgesamt 16 Stunden ließen sie bei dem Wettbewerb von jungen Fliesenprofis aus neun Nationen ein Bad der Extraklasse entstehen. Am Ende war die Entscheidung denkbar knapp. Um Haaresbreite mussten sich der Höchstädter und sein Teamkollege der Konkurrenz aus Österreich geschlagen geben.

"Im ersten Moment waren wir da natürlich schon enttäuscht", gesteht Manuel Karg. Schließlich war der Siegerpokal zum Greifen nah. "Aber letztendlich sind wir jetzt megahappy mit dem Vizetitel. Es ist insgesamt besser gelaufen als gedacht." Denn die gestellte Aufgabe war dann doch um einiges komplizierter als die Aufgabenstellung, die sie in der Vorbereitung auf den Alpencup trainiert hatten. "Da waren noch viel mehr Details und Feinheiten, die man beachten musste. Wir haben es uns leichter vorgestellt. Es war wirklich brutal anstrengend", verrät der 21-jährige Fliesenprofi.

Höchstädter Fliesenprofi könnte schon bald in China sein Können zeigen

Die größte Herausforderung sei gewesen, das ganze Bad mit komplett gefliestem Waschbecken, Fischgrätmuster an der Wand und Mosaik-Duschnische in der vorgegebenen Zeit fertigzustellen. Am Ende, sagt Manuel Karg, sei ihr Plan aber aufgegangen und die beiden konnten in letzter Minute ihr Werk vollenden. Vor dem Startschuss am Donnerstag, gesteht der 21-Jährige, sei der Druck schon immens hoch gewesen. "So aufgeregt war ich noch nie." Als die beiden dann aber loslegen konnten, wich die Nervosität schnell der Konzentration. "Da waren wir einfach wie in einem Tunnel und haben Vollgas gegeben."

Neben dem Vizemeistertitel sind es aber vor allem die Begegnungen mit den Kollegen aus den anderen Nationen, die Manuel Karg nicht so schnell vergessen wird. Gemeinsam wurde nicht nur viel gefachsimpelt, sondern nach dem Finale auch ordentlich gefeiert. Bald könnte es für den Höchstädter daneben schon wieder aufs internationale Parkett gehen. "Wir haben völlig überraschend eine Einladung zur Berufe-Meisterschaft in China im Herbst bekommen. Da ist uns schon der Atem weggeblieben."

