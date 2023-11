Höchstädt

13:32 Uhr

Höchstädter Kolpingbühne begeistert mit Laientheater

Plus Die Premiere der Kriminalkomödie "Bei uns liegen Sie richtig" stößt auf große Begeisterung – und bildet den Auftakt für weitere Aufführungen der Kolpingbühne.

Von Julia Finster Artikel anhören Shape

Mit Spannung erwartet das Publikum im Pfarrheim in Höchstädt das Aufziehen des Bühnenvorhangs. Anlass ist die Premiere der von Wolfgang Bräutigam geschriebenen Kriminalkomödie "Bei uns liegen Sie richtig", die am Samstag erstmals von der Kolpingbühne in Höchstädt aufgeführt wurde. Dabei wolle man den Zuschauern einen unterhaltsamen Abend mit viel Lachen bieten. Bereits seit 1870 inszeniert die Kolpingbühne so jährlich ein Theaterstück. Angesichts dieser langen Tradition und dem großartigen Erfolg der Stücke der vergangenen Jahre sind die Erwartungen an diesem Abend groß - und in dem vollen Zuschauersaal warten die Besucher und Besucherinnen ungeduldig auf den Beginn der Komödie.

Bevor diese aber beginnt, wird das Publikum zuerst von Karlheinz Hitzler, dem Vorsitzenden der Kolpingbühne Höchstädt, begrüßt. Der heißt besonders Wolfgang Bräutigam willkommen. Für die Premiere des Stücks ist dieser eigens nach Höchstädt angereist. Danach stimmt Hitzler das Publikum auf die bevorstehende Komödie ein. Die Handlung verspreche "jede Menge Spaß" und werde es sicherlich schaffen, dem Zuschauer "ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern".

