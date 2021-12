Höchstädt

17:30 Uhr

Höchstädter Stadtrat spendet Sitzungsgeld an drei Hausärzte

Plus Das Gremium in Höchstädt will damit seinen Respekt zeigen. Bei der letzten Sitzung in 2021 geht es auch um Projekte, die von Corona massiv beeinträchtigt worden sind.

Von Simone Bronnhuber

Es soll ein Zeichen des Dankes und des Respektes für die geleistete Arbeit sein. Deshalb hat sich der Stadtrat Höchstädt entschieden, dieses Jahr das Sitzungsgeld den Angestellten der Arztpraxen zu spenden. Das Team um Dr. Klemens Kügel (Höchstädt), Dr. Jürgen Arnhardt (Höchstädt) und Dr. Diana Stefan (Mörslingen) sollen davon profitieren. Bürgermeister Gerrit Maneth erklärt am Montag bei der Sitzung im Namen seines Gremiums: „In der Corona-Pandemie leisten die Ärztinnen und Ärzte mit ihrem Team Tag für Tag Großartiges. Die Belastung in den Praxen war durch die Unterversorgung durch Hausärzte schon vor Ausbruch des Coronavirus groß.“ Ohne das Engagement und die Einsatzbereitschaft über das Notwendige hinaus, „wäre die Krise nicht zu meistern“, so Maneth.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen