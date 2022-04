Höchstädter tranken seine Limo und lernten bei ihm Skifahren

Plus Nachruf: Anton Stolz ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Bekannt war er nicht nur durch seine Getränke-Produktion.

Er ist ein Mann, der in Höchstädt viele Spuren hinterlassen hat: als Limo-Fabrikant, Getränkehändler, Vereinsvorstand, Skilehrer, Radler. Jetzt ist Anton Stolz nach längerer Krankheit im Alter von 69 Jahren gestorben. Die Nachricht hat bei vielen Menschen in der Region Trauer hervorgerufen.