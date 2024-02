Höchstädt

Höchstädter Unternehmer machte aus einem kleinen Laden eine große Firma

Arthur Thanner hat in Höchstädt aus einem kleinen Schuhgeschäft ein mittelständisches Unternehmen mit heute 230 Beschäftigten gemacht. Der Unternehmer ist am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben.

Von Berthold Veh

Diese Erfolgsgeschichte ist bemerkenswert. Arthur Thanner betrieb mit seiner Frau Gerlinde in der Höchstädter Bahnhofstraße einst ein kleines Sport- und Schuhgeschäft. Aus dem Laden seiner Eltern hat Thanner eine bedeutende mittelständische Firma gemacht. Das Unternehmen, das heute Tochter Nicola Thanner und Schwiegersohn Dieter Kipfelsberger führen, beschäftigt inzwischen etwa 230 Menschen. Die Mitarbeitenden produzieren auf dem Firmengelände am Fallenweg maßangefertigte Schäfte (Oberteile von Schuhen) und ganze Schuhe, aber auch in Serie Spezialschuhe für Diabetiker und Rheumatiker. Nun erlebt das Unternehmen eine schmerzliche Zäsur. Arthur Thanner ist am Freitag im Alter von 94 Jahren, begleitet von seiner Familie, gestorben.

Der Höchstädter hatte bei Begegnungen bis ins hohe Alter eine bemerkenswerte Präsenz. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie machte Thanner täglich eine Runde im Unternehmen, um "seine Mädla", wie er die Mitarbeiterinnen liebevoll nannte, zu begrüßen. Ins operative Geschäft mischte sich der Seniorchef nicht mehr ein. „Aber sein Rat ist nach wie vor gefragt“, sagte anlässlich seines 90. Geburtstags Tochter Nicola, die mit ihrem Mann Dieter Kipfelsberger seit 1995 das Unternehmen führt.

