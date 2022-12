Höchstädter Weihnachtsmarkt: Besucher freuen sich über adventliche Atmosphäre

Der Weihnachtsmarkt in Höchstädt hat an diesem Wochenende geöffnet. Viele Besucherinnen und Besucher wärmen sich bei Punsch und Glühwein auf dem Don-Bosco-Kindergarten-Parkplatz.

Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein liegt in der Luft: Auf dem Höchstädter Christkindlmarkt, der am Freitagabend eröffnete, genossen bereits zahlreiche Gäste die adventliche Atmosphäre, die kulinarischen Angebote und eine breite Vielfalt an Kunsthandwerk.

Weihnachtsmarkt in Höchstädt erstmals an neuem Standort

Neu und im Vorfeld diskutiert ist der Standort des Markts auf dem Don-Bosco-Kindergarten-Parkplatz. Über 20 Fieranten stellen hier dieses Jahr dort ihre Waren aus: Von Allgäuer Heilkerzen, Heilkräutertees, Räucherwerk und Töpferwaren bis hin zu Bienenwachsseifen und Kuchen im Glas war für alle Freunde von Selbstgemachtem etwas geboten.

54 Bilder Besucher genießen die weihnachtliche Stimmung auf dem Höchstädter Christkindlmarkt Foto: Nadja Kovacevic, Berthold Veh

Auch die kulinarischen Genüsse kamen nicht zu kurz. Bratwürste, selbstgemachte Kartoffelchips, Crêpes und allerlei bunte Leckereien warteten an liebevoll weihnachtlich dekorierten Ständen auf die Besucherinnen und Besucher.

Besucher wärmten sich in Höchstädt mit Glühwein und Feuerzangenbowle

"Florianspunsch", "Glühbirne", Glühwein, Kinderpunsch oder Feuerzangenbowle: Wer sich bei den Außentemperaturen aufwärmen wollte, hatte hierzu an den Ständen auf dem Höchstädter Weihnachtsmarkt die Möglichkeit.