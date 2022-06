Höchstädt

vor 16 Min.

Höchstädts AWO-Heimleiterin: "Senioren sollen sich bei uns wie Zuhause fühlen"

Plus Iris Seifert ist die neue Leiterin der Seniorenheime der Arbeiterwohlfahrt in Mertingen und Höchstädt. Sie spricht darüber, wie sie die beiden Zentren führen will.

Von Berthold Veh

Iris Seifert ist die Leidenschaft für ihre Arbeit anzumerken. Jedenfalls klagt die 51-Jährige auch nach jahrzehntelangem Einsatz nicht über die Herausforderungen in der Pflege. "Man bekommt in der Begegnung mit den Senioren und Seniorinnen unheimlich viel zurück", sagt Seifert. Die gelernte Altenpflegerin hat 15 Jahre lang das Seniorenheim der Johann-Müller-Altenheimstiftung in Langerringen (Landkreis Augsburg) geleitet, und dabei sieben Jahre auch die Einrichtung in Untermeitingen geführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen