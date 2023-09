Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth: Erst die Sache, dann die Partei

Der FW-Politiker wird einstimmig für die Höchstädter Bürgermeisterwahl am 3. Dezember nominiert. Diese Bilanz zieht Maneth.

Gerrit Maneth ist jetzt als amtierender Bürgermeister zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 3. Dezember aufgestellt worden. Bei einer öffentlichen Nominierungsversammlung der Freien Wähler wurde der 50-Jährige einstimmig gewählt und freute sich sichtlich über diesen Vertrauensbeweis. Der gebürtige Höchstädter versprach gleichzeitig, bei einer erfolgreichen Entscheidung in wenigen Monaten weiterhin „bürgernah, zuverlässig, durchsetzungsstark und ein Bürgermeister für alle“ sein zu wollen.

Letzteres betonte der erste Mann der Stadt ein ums andere Mal, weil er sich nicht in erster Linie als politisches Stadtoberhaupt sehe, sondern als „Stadtentwickler“. Die Überparteilichkeit scheint dem seit 2018 wirkenden Freie Wähler-Kommunalpolitiker ein besonderes Anliegen zu sein, worauf auch sein Umgang mit den Kollegen in den Gremien, etwa im Stadtrat und anderen Formaten hindeutet. Auch an diesem Abend rief Maneth zu „einer Kultur des Miteinanders auf, so wie ich auch erzogen wurde und aufgewachsen bin.“ Und: Die Sache stehe im Vordergrund, nicht die Partei.

Die Stimmung im "Los Mexicanos" in Höchstädt ist gut

Obwohl die Sonne hinter dem benachbarten Fußballstadion schon längst untergegangen war, strahlte der Rathauschef dabei mit den Plakaten und dem leuchtenden FW-Logo neben sich um die Wette. Gute Laune wollte der Amtsträger dann vor dem Publikum mit einem Rück- und Ausblick seiner Arbeit verbreiten. Kein Problem wohl angesichts eines beinahe vollen Saals, in dem sich neben den – zahlenmäßig unterlegenen – .wahlberechtigten Mitgliedern auch etliche Wegbegleiter und sogar junge Interessenten aufhielten. Zur guten Stimmung an den Tischen für bis zu 70 Personen konnte der wohlig-würzige Duft im Restaurant „Los Mexicanos“ beitragen.

In dem der Hauptredner seinen Appetit auf eine zweite Amtszeit immer wieder erkennen ließ und sich von der „großen Resonanz“ bei der Veranstaltung des Ortsverbandes beeindruckt zeigte. Auch die fordernde Rolle eines Rathauschefs habe keineswegs verhindern können, dass „mir diese Arbeit großen Spaß bereitet.“ Gemeint waren die Amtsgeschäfte für die Stadt Höchstädt, „für die mein Herz schlägt“. Aber auch das Engagement bei der „großartigen interkommunalen Zusammenarbeit“ in der Verwaltungsgemeinschaft sowie die Arbeit als stellvertretender Kreisvorsitzender beim Bayerischen Gemeindetag.

Bürgermeister Gerrit Maneth tritt am 3. Dezember bei der Wahl in Höchstädt an. Der Rathauschef wurde einstimmig nominiert. Foto: Günter Stauch

An Gäste wie zum Beispiel Willy Lehmeier (Wertingen), Dieter Nägele (Gundelfingen) und Peter Simon (Holzheim) gerichtet, wies der Kandidat für den 3. Dezember stolz auf den „Aufbau vieler Netzwerke zu Kollegen in Schwaben“ hin. Dass der wichtigste Stuhl einer Kommune weitaus „mehr bedeutet als nur zwei Mal im Jahr ein Festzelt zu eröffnen“ – das hatte bereits FW-Kreisvorsitzender Ulrich Reiner bei seinen Grußworten betont. Bürgermeister sein bedeute 24 Stunden und 365 Tage im Jahr im Dienst zu sein. „Ich empfinde großen Respekt vor Deinem Engagement.“

Die Familie ist für ihn "ein zentraler Erfolgsfaktor"

Den Ball reichte Gerrit Maneth an seine Familie weiter, denn auch für die Angehörigen sei dieses Amt meist eine große Herausforderung. „Sie ist ein zentraler Erfolgsfaktor“, unterstrich er und präsentierte rund 40 Charts an der Leinwand, die aus seiner Sicht eine positive Bilanz darstellten. Dazu zählten die Belebung der Innenstadt, Leerstandsverringerung und neue Geschäfte, Straßenbau, Freizeit- und Kulturgestaltung wie Senioren – und Kinderbetreuung. Unter Barrierefreiheit versteht Maneth nicht Sachen wie Gehhilfe, sondern auch etwa Kinderwägen. Der Verwaltungschef wies auf neue Bestattungsmöglichkeiten wie Urnen oder Bäume genauso hin wie auf die unbedingte Wertschätzung des Ehrenamts. „Es ist das Rückgrat unserer Gesellschaft.“

Landrat Markus Müller bezeichnete es als „aller Ehren wert, wenn sich Menschen für die Heimat zur Verfügung stellen.“ So ein Bürger wurde dann unter Mithilfe vom Ortsvorsitzenden Fabian Weiß und der professionellen Aufsicht von Eva Graf-Friedel – wieder – ins „Rennen“ für die anstehende Wahl geschickt. Die neue Amtsperiode beginnt offiziell am 1. März 2024.