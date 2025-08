Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten in Höchstädt, Holzheim und Dillingen

Drei neue Unfallfluchten beschäftigen die Polizeiinspektion Dillingen. Am Donnerstag gegen 19 Uhr touchierte laut Polizeibericht in der Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt ein silberner VW Arteon einen dort geparkten schwarzen VW T-Roc. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und sprach den Unfallverursacher an. Dieser versicherte, eine Nachricht zu hinterlassen. Später stellte sich jedoch heraus, dass sich der bislang Unbekannte von der Unfallstelle entfernte, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

In Holzheim wurde bereits am Mittwoch gegen 10.20 Uhr in der Mühlstraße der Dachvorsprung eines Hauses durch einen Schaufellader beschädigt. Der Fahrer entfernte sich nach Angaben der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Streifschaden am rechten vorderen Kotflügel des Pkw

Der dritte Fall spielt in Dillingen. Am Donnerstag zwischen 8.20 Uhr und 9.10 Uhr war ein roter Renault Capture in einer Parkbucht der Johannes-Scheiffele-Straße entlang der Fahrbahn abgestellt. Der Wagen stand dabei entgegen der Fahrtrichtung. Bei der Rückkehr zu seinem Auto stellte der Fahrer einen frischen Streifschaden am rechten vorderen Kotflügel des Pkw fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

In den genannten Fällen ermittelt die Dillinger Polizei jeweils wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)