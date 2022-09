Großeinsatz in Höchstädt: Hubschrauber und Hunde suchen flüchtigen Fahrer

Ein Mann rast mitten in der Nacht in eine Stele in Höchstädt und flüchtet. Nach einer erfolglosen Suchaktion gibt es eine Überraschung.

Ein Hubschrauber, eine Hundestaffel und rund 70 Rettungskräfte, die einen flüchtigen Fahrer suchen. Viel los war am Samstagnachmittag in Höchstädt und so mancher Bürger und so manche Bürgerin fragten sich, was sich Schlimmes ereignet habe. Wie die Polizei mitteilt, war ein unbekannter Fahrer in der Nacht zum Sonntag um 3.30 Uhr gegen eine der Stelen geprallt, die in der Herzogin-Anna-Straße symbolisch das Stadttor markieren. Der Fahrer ließ nach dem Unfall sein Auto stehen und flüchtete.

Gegen eine Stele war ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Höchstädt gefahren. Foto: Feuerwehr Höchstädt

Die groß angelegte Suche in Höchstädt dauerte bis 19 Uhr

Die Polizei organisierte deshalb eine groß angelegte Suchaktion. Diese startete am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr und zog bis in die Abendstunden um 19 Uhr. Mit dabei waren laut Auskunft der Polizeiinspektion Dillingen auch eine Rettungshundestaffel, die Malteser, das Rote Kreuz und die Feuerwehr Höchstädt.

Auf Nachfrage hin erklärte Kommandant Stephan Karg, dass die Wehr mit rund 20 Personen vor Ort war. Für ihn und seine Kameraden war es ein eher ungewöhnlicher Einsatz, denn Suchaktionen finden schließlich nicht jeden Tag statt. "Die Zusammenarbeit mit den anderen Rettungskräften war für uns schon mal interessant", berichtete Karg.

Der unbekannte Fahrer ist in der Nacht zum Sonntag gegen diese Stele in Höchstädt geprallt Foto: Berthold Veh

Um 20 Uhr gibt es in dem Fall eine überraschende Wendung

Nachdem die Suche um 19 Uhr beendet worden war, kommt es dann um 20 Uhr zu einer überraschenden Wende in dem Vermisstenfall. Gegen 20 Uhr erschien der flüchtige Fahrer auf der Polizeiinspektion. Wie die Beamten erklärten, handelte es sich bei dem Mann um einen 56-Jährigen aus dem Raum Wertingen. Die Höhe des Sachschadens wird auf 10.000 Euro geschätzt. (AZ)

