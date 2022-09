Höchstädt

vor 19 Min.

Hubschrauber und Hundestaffel suchen flüchtigen Fahrer

Plus Ein Mann rast mitten in der Nacht in eine Stele in Höchstädt und flüchtet. Nach einer erfolglosen Suchaktion gibt es eine Überraschung.

Ein Hubschrauber, eine Hundestaffel und rund 70 Rettungskräfte, die einen flüchtigen Fahrer suchen. Viel los war am Samstagnachmittag in Höchstädt und so mancher Bürger und so manche Bürgerin fragten sich, was sich Schlimmes ereignet habe. Wie die Polizei mitteilt, war ein unbekannter Fahrer in der Nacht zum Sonntag um 3.30 Uhr gegen eine der Stelen geprallt, die in der Herzogin-Anna-Straße symbolisch das Stadttor markieren. Der Fahrer ließ nach dem Unfall sein Auto stehen und flüchtete.

