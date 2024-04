Höchstädt

vor 17 Min.

In Höchstädt gibt es jetzt einen Drogeriemarkt

Plus Zahlreiche Kunden schauen sich am Samstag in der neuen Rossmann-Filiale in der Bahnhofstraße um. Das halten sie vom neuen Geschäft in Höchstädt.

Von Dominik Bunk

Er ist mehr als voll, der Parkplatz der neuen Rossmann-Filiale in der Höchstädter Bahnhofstraße. Am Samstagvormittag stehen die Autos auch seitlich, abseits der eigentlich weiß markierten Parkflächen und auf umliegenden Parkplätzen. Mit einer 10-Prozent-Rabatt-Aktion in der Eröffnungswoche lockt das Geschäft Kundinnen und Kunden aus dem Umkreis, aber vor allem aus Höchstädt. Denn die fordern seit Jahren einen Drogeriemarkt vor Ort.

"Ich bin dreimal um den Block gefahren, bis ich einen Parkplatz gefunden habe", sagt Marianne Rau aus Finningen, die jetzt, nach erfolgreicher Suche, mit ihrem Einkaufswagen durch die Regalreihen schlendert. Was für Gäste unbequem sein kann, freut die Mitarbeiterinnen der Filiale. "Es läuft super, die Leute nehmen unser Angebot gut an", sagt Merve Özdemir. Sie leitet das Team in Höchstädt und auch zum ersten Mal eine Rossmann-Filiale.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

