In Höchstädt kommen Körper und Geist in Einklang

Zum zweiten Mal findet am 24. März der Gesundheitstag im Schloss statt - mit Impulsen und Angeboten rund um die Gesundheit. Und einem neuen Namen.

Kennen Sie die Nappydancers? Oder haben Sie schon mal eine Behandlung mit Fasziencups getestet? Und wie sieht es mit einer Atemmeditation aus? Beim zweiten Gesundheitstag, der am Sonntag, 24. März, im Schloss Höchstädt stattfindet, dreht sich alles um Körper und Geist. Vielmehr um den Einklang - mit frischen Impulsen, Trendsportarten, interessanten Vorträgen und einem neuen Namen, der, so erklären es die vier Frauen des Orga-Teams, viel passender ist: "Höchst@ in Balance".

Eine, die federführend diesen Tag organisiert, ist Roswitha Riedel vom Förderkreis Schloss Höchstädt. Sie hatte sogar die Idee vor mehr als einem Jahr. Und die Premiere im Frühling 2023 war ein Riesenerfolg, wie sie erzählt. "Wir waren mehr als zufrieden. Es gab Besucher, die teils den ganzen Tag da waren", sagt sie. Die Resonanz sei enorm groß gewesen - auch von den Teilnehmern. So hätten sich einige Aussteller bei der Veranstaltung in Höchstädt so gut untereinander vernetzt, dass teils sogar gemeinsame Events im Anschluss entstanden sind. "Genau das, haben wir uns gewünscht", ergänzt Kristina Reicherzer vom Bezirk Schwaben, ebenfalls im Orga-Team mit dabei. Und sie sagt: "Deshalb war klar, dass wir auf jeden Fall noch mal einen Gesundheitstag organisieren. Im besten Fall ist der ab jetzt ein fester Termin im Jahreskalender."

Förderkreis Schloss Höchstädt und Bezirk Schwaben

Organisiert wird das Event am Sonntag, 24. März, vom Förderkreis Schloss Höchstädt in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Schwaben, der Bayerischen Schlösserverwaltung und dem Schlosscáfe Höchstädt. Zum Viererteam, das alles auf die Beine stellt, zählen noch Natascha Kirner und Charlotte Rossmeisl. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr finden im Schloss Erlebnisvorträge und Mitmachkurse statt. Außerdem können sich die Besucher und Besucherinnen bei vielen verschiedenen Teilnehmenden über deren Angebote rund um das Thema Gesundheit informieren. Und das Angebot ist mehr als vielseitig und umfangreich. Vor allem soll es eins sein: ein Anstoß, wie die vier Organisatorinnen betonen.

Das sind die vier Frauen, die hinter dem großen Gesundheitstag in Höchstädt stehen (von links): Kristina Reicherzer, Roswitha Riedel, Charlotte Rossmeisl und Natascha Kirner. Foto: Simone Fritzmeier

Es geht um neue Perspektiven für ein ausgewogenes Leben, eine Reise zu mehr Wohlbefinden, um Gesundheitstipps, die alltagstauglich sind und um den Einklang von Körper und Geist. "Im Mittelpunkt steht die Prävention der eigenen Gesundheit. Die wird immer wichtiger", weiß Charlotte Rossmeisl, die nicht nur bei der Organisation hilft, sondern auch selbst teilnimmt. Sie bietet unter anderem eine Wellnessmassage mit moderner Faszientechnik an. "Wir sprechen an diesem Tag alle Menschen an - Männer wie Frauen, Kinder wie Jugendliche", so Rossmeisl und Natascha Kirner ergänzt: "Schon letztes Jahr haben viele Familien unseren Gesundheitstag für einen Ausflug genutzt." Sie kümmert sich um den Bereich Social-Media und weist auch auf eine Besonderheit am 24. März hin. So kommen mit Lisa Beck und Resi Mayer zwei Instagram-Influencerinnen, die über das Thema "Vegane Ernährung - ein berechtigter Trend?" referieren.

Wie sieht ein gesunder Beckenboden aus?

Neu dabei sind auch die Themen "Schätze aus dem Bienenstock", Selbstoptimierung und etwa die Möglichkeit einer Familien- und Seelenaufstellung. "Wir freuen uns sehr, dass so viele Teilnehmer auch Interesse hatten, mitzumachen. So konnten wir wirklich wieder ein tolles Programm auf die Beine stellen. Ein Schwerpunkt ist alles rund ums Wasser", sagt Roswitha Riedel, die seit September 2023 mit der Orga beschäftigt ist. Und der Aufwand hat sich gelohnt. Es gibt Sportkurse wie Yoga, Piloxing oder Übungen für einen starken Beckenboden, Wellness in jeglicher Art kommt nicht zu kurz, ebenso wie Meditation, Ernährung, Resilienz, Stressmanagement und Lebensenergie. Und eben auch Trendangebote wie Nappydancers. Dabei sind die allerkleinsten Besucher und Besucherinnen gefragt. Babys am circa 18 Monate können gemeinsam mit Mami und Papi zu passender Musik und professioneller Begleitung tanzen. "Das ist neu und kann bei uns getestet werden", erklärt Natascha Kirner. Und genau darum geht es beim Gesundheitstag: Inspiration.

Lesen Sie dazu auch

Gut zu wissen: Der zweite Gesundheitstag "Höchst@ in Balance" findet am Sonntag, 24. März, von 10 bis 17 Uhr im Schloss Höchstädt statt. Der Eintritt kostet 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Wichtig: Für alle Kurse bitten die Veranstalter um eine Anmeldung. Ab 16. März ist diese möglich. Wie? Eine E-Mail an kristina.reicherzer@bezirk-schwaben.de schicken. Restplätze werden am Gesundheitstag vergeben. Die Anmeldung ist verbindlich, die Kursgebühr ist im Eintrittspreis enthalten.