In Höchstädt schlagen nicht nur Frauenherzen höher

Plus Die "Frauenwelt", die erstmals im Schloss stattfindet, ist ein Riesenerfolg. Da gibt es nicht nur Deko und Praktisches, sondern auch jede Menge Besonderheiten.

Herrliches Sommerwetter, gut gelaunte Aussteller und Ausstellerinnen, bei denen es viel zu sehen und mitzunehmen gibt, kompetente Referenten, die ihr Wissen gerne weitergeben, dazu das herrliche Ambiente im Höchstädter Schloss und im Schlosshof: Die Frauenwelt hat am Sonntag viele Besucher und Besucherinnen angelockt und ihnen kurzweilige Stunden bereitet. Wie Sonja Oweger aus Gundelfingen, die sich bei Susanne Rösch-Iles in die Liste für die Körperanalyse eingetragen hat.