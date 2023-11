In Höchstädt shoppen und dabei noch Gutes tun

Drei Unternehmer, ein Ziel: Juwelier Pollak, Schreibwaren Roch und Trendfieber haben sich wieder zusammengetan und verkaufen für die Kartei der Not.

In einer festlichen Atmosphäre lädt das Höchstädter Schmuckgeschäft Theobald Pollak zu einem besonderen Ereignis ein, das nicht nur Schmuckliebhaber begeistern wird. Vom 1. bis 23. Dezember, jeweils Donnerstag und Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr findet ein exklusiver Sonderverkauf statt, begleitet von einer beeindruckenden Krippenausstellung mit einzigartigen Wurzelkrippen und Exponate von „Trendfieber“. Auch während des Weihnachtsmarktes, der von 8. bis 10. Dezember, geöffnet.

Während des Sonderverkaufs können Besucher und Besucherinnen auch von Angeboten profitieren, verspricht Juwelier Theobald Pollak. Zusätzlich zeigt er seine selbst kreierten Krippen im Geschäft. "Die Verwendung von natürlichen Wurzeln verleiht den Krippen eine authentische und rustikale Note, die perfekt zur festlichen Atmosphäre passt", beschreibt er sie selbst. Besucher haben die Möglichkeit, die Wurzelkrippen aus nächster Nähe zu betrachten und die Verbindung von Kunst und Tradition zu erleben. Ein Teil des Erlöses kommt der Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute.

Drei Höchstädter Firmen tun sich zusammen

Zusätzlich, wie schon seit vielen Jahren, wird diese Aktion von zwei weiteren Höchstädter Unternehmen unterstützt. Schreibwaren Roch und Trendfieber von Andrea Hurler sammeln in der Adventszeit während ihrer Öffnungszeiten und Ausstellungen ebenfalls für die Kartei der Not. Gemeinsam sammeln die drei Geschäftsleute für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. (AZ)