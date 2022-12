In Höchstädt startet am Wochenende eine besondere Krippenausstellung

In der Höchstädter Schlosskapelle sind ab dem kommenden Samstag viele Krippen einer Baumeisterin aus Pfaffenhofen zu sehen.

Wie groß kann die Leidenschaft für Krippen sein? Für Johanna Reiter aus Pfaffenhofen ist die Antwort klar: Zwölf Quadratmeter. So groß ist ihr größtes Werk, das sie zu Hause aufgebaut hat. Doch diese Leidenschaft, sie kann auch klein sein und in einen Kirschkern passen. Um andere für die Krippentradition zu begeistern, hat Reiter zusammen mit dem Historischen Verein Höchstädt eine Ausstellung auf die Beine gestellt. In der Schlosskapelle gibt es ab Samstag, 3. Dezember, ausgewählte Stücke aus ihrer Sammlung zu sehen.

Große, kleine und kuriose Krippen sind in Höchstädt zu sehen

"'S Krippleschaue" war für Michaela Thomas vom Historischen Verein in ihrer Kindheit immer ein besonderes Ereignis. Man sei zu den Nachbarn, zu Bekannten gegangen und habe dort die Krippen besichtigt, sich unterhalten und zusammen die Adventszeit begangen. Auch Johanna Reiter kennt es. Damals sei sie mit ihrer Mutter mit dem Zug nach Wertingen gefahren. In der dortigen Kirchenkrippe habe sich jedes Wochenende etwas verändert. Für die Kinder sei das immer eine große Überraschung gewesen, weil es bei ihr zu Hause keine eigene Krippe gegeben habe, sagt die Pfaffenhofenerin. Auch deshalb habe sie irgendwann mit der Laubsäge einfach selbst begonnen, eine zu bauen.

Egal, ob in Haus oder Kriche: Überall ist das "Kripple" natürlich ein bisschen anders. Wie vielfältig Krippen sind, davon kann man sich auch in der Ausstellung in der Schlosskapelle überzeugen. Reiter hat sie alle in Handarbeit gefertigt. Die Pfaffenhofenerin ist gelernte Schneiderin. Ihr Krippen-Hobby wird später zu ihrem Lebensinhalt. Zuerst baut sie zusammen mit ihrem Mann erste Krippen. Nach dem Tod ihres Mannes habe sie alleine weitergemacht. Es sei für sie eine Möglichkeit gewesen, mit dem Verlust umzugehen, sagt Reiter. Sie besucht Kurse und bildet sich in Italien und Österreich weiter. In Österreich macht sie schließlich die Prüfung zur Krippenbaumeisterin. Bis heute habe sie wohl an die 1000 Krippen gebaut. 39 davon sind nun in der Höchstädter Schlosskapelle zu sehen. Große und kleine. Und kuriose. Wie etwa eine Krippe, die sie in ein altes Butterfass gebaut hat.

Krippenbaumeisterin Johanna Reiter (links) hat zusammen mit dem Historischen Verein Höchstädt eine Krippenausstellung in der Schlosskapelle aufgebaut. Leo und Michaela Thomas freuen sich auf viele Besucher. Foto: Christina Brummer

Bei der Ausstellung in Höchstädt gibt es ein großes Begleitprogramm

Reiter und Thomas ist es wichtig, dass die Krippentradition nicht ausstirbt. Früher habe man solche Darstellungen gebraucht, weil viele Menschen die Geschichten aus der Bibel nicht lesen konnten. Mithilfe der Figuren habe man die Bibelgeschichten begreifbar machen können. Reiter gibt regelmäßig Kurse im Krippenbauen und ist zuversichtlich. "Es kommen überraschend viele junge Leute." Und auch die Kleinsten sind interessiert. Schulklassen besuchten sie immer wieder zu Hause, um dort ihre ganzjährige Krippenausstellung zu bewundern. "Dann gibt's Marmorkuchen und Kinderpunsch und dann ist es richtig schön."

Viele Stunden hat es gedauert, bis die Mitglieder des Historischen Vereins und die Krippenbaumeisterin die Krippen nach Höchstädt gebracht und aufgebaut hatten. Zusätzlich zur Ausstellung soll es auch noch ein Rahmenprogramm geben. Am 4. Dezember etwa kommt der Nikolaus, am 11. Dezember gibt es einen Laternenumzug für die Kinder. Wer mehr über die Entstehung der Krippen erfahren möchte, kann schon am Freitag, 2. Dezember, um 17 Uhr in die Schlosskapelle kommen. Dort erzählt Johanna Reiter, wie sie die Krippen gebaut hat und welche Bedeutung die einzelnen Szenen haben. An den Wochenenden bis zum 4. Advent ist die Ausstellung dann zwischen 15 und 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

