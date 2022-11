In Höchstädt steht jetzt eine "Rudolf-Kimmerle-Arena"

Der Sportverein schafft einen weiteren Meilenstein beim Projekt Zukunft. Darüber freuen sich vor allem die Kegel- und Stockschützenabteilungen.

Seit 21.07.2008 baut die SSV Höchstädt an der Verbesserung ihrer sportlich notwendigen Infrastruktur, dem "Projekt Zukunft". Zeitgemäße, moderne, energieschonende und einfach nutzbare Sportstätten für alle Sportabteilungen sollen es werden, so die Zielvorgabe des Vereinsausschusses und der Gespräche mit den jeweils wechselnden Verantwortlichen der Stadt Höchstädt und dem BLSV. So steht es in der Pressemitteilung, die Vorsitzender Jakob Kehrle verschickt hat. Und er gibt darin, gemeinsam mit dem verantwortlichen Bauvorsitzenden Rudolf Kimmerle, auch bekannt, dass zwei weitere "wichtige Meilensteine" geschafft worden seien.

So heißt es, dass die sechs Stockschützenbahnen im Erdgeschoß und die vier 4-Bahnen-Bundeskegelanlage im Obergeschoß des "imposanten und äußerst zweckdienlichen neuen Sportgebäudes der SSV“ fertiggestellt seien. Und es gibt einen Namen.

Zu Ehren von Rudolf Kimmerle

Wegen seiner großen Verdienste und seines enormen Einsatzes hat die SSV einstimmig beschlossen, dass das "neue und prägende" den Namen "Rudolf-Kimmerle-Arena" tragen soll“.

So trafen sich kürzlich Jakob Kehrle, Kimmerle, Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth und die beide Abteilungsleiter Werner Schmid (Sportkegeln) und Rudi Karg (Stockschützen), um mit anwesenden Freunden und Gästen diesen historischen Moment der Fertigstellung gerade dieser beiden wichtigen Sportstätten, wie es Kehrle nannte, zu begehen.

Ohne Finanzspritze von Kimmerle keine Fertigstellung

Kehrle dankte als Erstes den vielen Unterstützern und Spendern aus Höchstädts Gewerbe und Industrie und der Bevölkerung, welche die SSV gerade in dieser schwierigen Zeit finanziell unterstützten und noch unterstützen, den treuen SSV-Bauhelfern, besonders im vierten Bauabschnitt den SSV-Stockschützen mit Polier Rudi Karg, Josef Wolf und Jochen Schaller und Werner Schmid (Sportkegeln) für den enormen Einsatz und "natürlich Kimmerle für seinen wichtigen finanziellen und bautechnischen Einsatz als Bauchef, ohne den die Fertigstellung nicht möglich gewesen wäre und ist", steht es in der Pressemitteilung.

Kehrle: "23 Jahre Auseinandersetzung in x Gesprächen waren hier notwendig, um so weit zu kommen, dass die Sportstätten nun da stehen, welch ein Moment der Freude!" Kimmerle, der mit Ehefrau Eva-Maria und den Enkeln Vincent und Herkules gekommen war, fügte an: "Das Kind ist da, ist gesund und alle freuen sich!" Auch Gerrit Maneth freute sich und dankte der SSV mit Jakob Kehrle nicht nur für die bis jetzt eingebrachten rund .66.000 freiwillig geleisteten Arbeitsstunden, sondern auch für das gezeigte Durchhaltevermögen und die Suche nach kompetenten und unterstützenden Partnern.

Und es gibt einen wichtigen Termin im neuen Jahr. Von Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, findet die offizielle Einweihung und Feier der Fertigstellung des Projekts Zukunft statt. (sb, AZ)